Inflationsschock verdaut: Mehr Appetit auf Küchen

Zwei Freitage pro Monat steht die Produktion still

Die stark gesunkene Nachfrage der letzten Monate zwingt zu Maßnahmen, die alle 320 Mitarbeiter treffen: Überstunden werden abgebaut, an zwei Freitagen im Monat steht die Produktion still, wobei einer der Tage ein unbezahlter Urlaubstag ist. Im Sommer will man die Lage neu bewerten, ob eine Rückkehr zum Normalbetrieb möglich ist.