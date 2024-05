Über grüne Pläne wird beim Besuch wohl gelästert

Bezahlkarte steht auch am Programm

Söder und Stelzer werden am 10. und 11. Juni in München auch über andere Themen sprechen, die den Grünen gefallen, ihnen aber gegen den Strich gehen. Auf der Agenda steht auch die Bezahlkarte für Flüchtlinge. So habe ein Testbetrieb in Straubing bewirkt, dass dort 200 Asylwerber nur noch mit der Plastikkarte Lebensmittel und Kleidung bekommen. Einen Missbrauch habe es nicht gegeben. Ein gemeinsames Thema ist auch das drohende Aus für Verbrennungsmotoren. Wie bei uns sind auch jenseits der Grenze dadurch Tausende Jobs in Gefahr.