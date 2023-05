Pauger kehrt ins Land seiner größten Siege zurück

„Um ganz ehrlich zu sein: Ich bin gar nicht so traurig, dass ich es nicht auf die Startliste fürs WM-Rennen in Cagliari geschafft habe“, gesteht Leon Pauger, der nach seiner Rückkehr vom WTS-Event aus Yokohama (Jp) mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatte. „Ich habe einen zähen Husten erwischt und musste sogar für drei Tage das Training reduzieren.“ Ganz weg ist das Kratzen im Hals zwar noch nicht, dennoch legt der Bregenzer am Wochenende die Beine nicht hoch. Anstatt auf Sizilien wird der 24-Jährige in Polen einen Sprint-Europacup bestreiten.