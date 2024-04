Sicherheitsbeauftragte für besseres Bauchgefühl

„Gesicht der Vorarlberger Sicherheit“

Dieses „Gesicht der Vorarlberger Sicherheit“ kam ebenfalls zu Wort und äußerte sich zu den neuen Aufgaben. So will Leitgeb künftig eng mit den Beamten im Außendienst zusammenarbeiten, konkrete Maßnahmen wie etwa gemeinsame Kontrollen mit den ÖBB in Nachtzügen vorbereiten, koordinieren und evaluieren.