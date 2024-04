„Wir haben in Meiningen eine gute Gesprächskultur“

Wir haben in Meiningen seit vielen Jahren ein gutes Gesprächsklima unter den verschiedenen Fraktionen. Auch wenn man manchmal unterschiedlicher Meinung ist, so kann man sich jederzeit gegenseitig in die Augen schauen. Ich habe das in den 19 Jahren als Mitglied der Gemeindevertretung nie anders erlebt. Und das hat sich auch jetzt nicht geändert.