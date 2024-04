Neue Trägerschaft für Bildungshaus Batschuns

Vor einiger Zeit haben die Verantwortlichen des Werks der Frohbotschaft Batschuns beschlossen, sich aus der Trägerschaft für das Bildungshaus zurückzuziehen und das Haus in andere Hände zu übergeben“, informiert Bischof Benno Elbs am Mittwoch. Zugleich sei gefragt worden, ob sich die Diözese in der Weiterführung des Hauses einbringen möchte.