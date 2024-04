Geschäftsführer Hazod verlässt das SOV

Der 1986 geborene Oberösterreicher Hazod ist seit 2018 Geschäftsführer des SOV, nun werde er in der Schweiz auf Dominik Deuber folgen. „Ich verlasse das SOV mit einer großen Portion Wehmut“, so Hazod in der Aussendung zu seinem Ausscheiden mit 1. November 2024. Er blicke auf erfolgreiche Konzerte und „viele schöne Begegnungen mit großartigen Menschen“ zurück. Das Programm für die bevorstehende Spielzeit 2024/25 habe er noch gemeinsam mit Chefdirigent Leo McFall gestaltet, auch die Planung für 2025/26 sei weit fortgeschritten.