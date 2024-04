Industrie kämpft mit schlechter Auftragslage

Was besonders sorgenvoll stimmen muss: Befragt nach dem Beschäftigtenstand in drei Monaten, gaben 35 Prozent der Unternehmen an, dass sie mit sinkenden Mitarbeiterzahlen rechnen. Die aktuellen AMS-Zahlen bestätigen die unerfreuliche Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt: Ende März 2024 waren in Vorarlberg 9590 Personen arbeitslos gemeldet – ein Anstieg von 13,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr. „Die Unternehmen versuchen ihre Fachkräfte trotz fehlender Aufträge zu halten. Es wird jedoch immer schwieriger, vor allem durch stark gestiegene Kosten, die erforderlichen Preise für Industrieprodukte ’Made in Vorarlberg’ am internationalen Markt durchzusetzen“, berichtet Amann. Der Industrievertreter befürchtet, dass der Standort zunehmend an Wettbewerbsfähigkeit verliert. So seien in Österreich die Lohnstückkosten 2023 um 12 Prozent gestiegen, bei unseren ebenfalls arg gebeutelten Nachbarn in Deutschland waren es hingegen nur vier Prozent.