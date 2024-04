Roland „Biden“ Frühstück will es nochmal wissen

Amüsantes Zusammentreffen

Ob er sich das in seinem Alter wirklich noch einmal antun wolle, wurde Frühstück von Ritsch unlängst scherzhaft gefragt. Als der VP-Grande daraufhin die Gerüchte um seine Kandidatur nicht dementierte, prognostizierte das selbstbewusste rote Stadtoberhaupt dem Schwarzen gleich vier Wahlniederpleiten in Folge. Denn bei den EU-, Nationalrats-, Landtags- und Gemeindewahlen werde die ÖVP ordentlich an Boden verlieren, meinte Ritsch. Das Geplänkel der beiden endete schließlich in einer Wette: Sollte die ÖVP bei den Landtagswahlen im Herbst weniger als zehn Prozent verlieren, ist das Ehepaar Frühstück im Hause Ritsch zum Essen eingeladen. Fällt die Niederlage höher aus, kochen die Frühstücks für das Ehepaar Ritsch. Wie groß die Begeisterung der beiden Frauen ist, ist nicht bekannt.