Maßnahmen gegen Verkehrslärm gefordert

Die Zahlen liefern ein eindrückliches Bild: Mehr als 64.000 Vorarlbergerinnen und Vorarlberger leben in einem Gebiet, in dem der Straßenverkehr den Schwellenwert von 55 Dezibel überschreitet. In der Nacht sind 69.000 Menschen einem Straßenverkehrslärm von mehr als 45 Dezibel ausgesetzt, dem Richtwert der Weltgesundheitsorganisation WHO. Für diese Lärmkartierung wurden die Geräuschpegel entlang von 222 Kilometern Landesstraßen mit mehr als drei Millionen Kfz pro Jahr sowie entlang der 92 Kilometer A14 und S16 erhoben.