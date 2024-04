Wintersaison im Ländle mit einem deutlichen Plus

Während sich in vielen Bereichen der Wirtschaft Krisenstimmung breit gemacht hat, können sich die Vorarlberger Touristiker zumindest auf den ersten Blick nicht beklagen: In der sich zu Ende neigenden Wintersaison haben alle Tourismusdestinationen deutliche Zuwächse erzielt. Für die Monate November 2023 bis März 2024 wurden von den hiesigen Tourismusbetrieben rund 1.174.400 Gäste (ein Plus von 9,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum) und 4.637.600 Übernachtungen (plus sieben Prozent) gemeldet. Besonders auffällig ist positive Entwicklung im Montafon, wo gleich 93.300 Nächtigungen mehr gezählt worden sind.