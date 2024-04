Feldkirchs Tauben brüten bereits „ewige Eier“ aus

Sie übertragen Krankheiten, vermehren sich rasend schnell und verwandeln so manche Fensterbretter, Dachböden oder Innenhöfe in fäkalienverkrustete Ekelzonen: Tauben. Kein Wunder also, dass sie insbesondere im urbanen Raum für reichlich Ärger und Widerwillen sorgen. Andererseits sind auch Tauben Tiere, die Gefühle und Bedürfnisse haben – deshalb macht sich auch der Tierschutz für die Flügelschläger stark. Zudem stehen die wild lebenden Vögel unter Schutz.