Kleiner Hund nach Autounfall in Panik davongerannt

Die eingeklemmte Autolenkerin musste am Dienstag gegen 16 Uhr von der Berufsfeuerwehr Klagenfurt aus ihrem schwer beschädigten Fahrzeug befreit werden. Ihr mitgefahrener Hund lief in Panik davon. Seitdem wurde der kleine Mischlingsrüde in der Nähe des Stadions und in der Kirchengasse, Richtung Sattnitz, mehrmals gesichtet. „Eine Frau hat ihn dann weiter getrieben, weil sie ihn einfangen versuchte“, berichtet Joschis Herrchen. Davon wird dringend abgeraten. Sichtungen bitte unter 0680/213 46 27 melden.