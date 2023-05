Nach Unfall mit E-Scooter sucht Polizei Zeugen

Passiert ist der Unfall bereits am 10. Mai: Gegen 17.30 kam es beim Heiplweg in Graz-Ragnitz in der Nähe des Ragnitzbaches zu einer Kollision zwischen einer Fußgängerin und einem E-Scooter-Fahrer. Die 56-jährige Grazerin und auch der unbekannte Rollerfahrer kamen dabei zu Sturz. Der junge Mann soll daraufhin ohne weitere Worte aufgestanden und weiter gefahren sein.