Doskozil-Nachfolge? „Das ist noch weit weg“

Über das Votum der Parteimitglieder zeigte sich Doskozil „dankbar“ und hob auch die breite Beteiligung daran positiv hervor. Er will nun die Sozialdemokratie wieder einen. Der obligatorische Dank an das Team durfte ebenfalls nicht fehlen. Wie berichtet, bringt das Ergebnis auch Bewegung in die Politik auf Landesebene. Doskozil bekräftigte erneut, dass er als SPÖ-Bundesparteichef und Kanzlerkandidat vor der Intensivphase des Wahlkampfes sein Amt als Landeshauptmann zurücklegen werde.