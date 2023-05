Pflegekräfte brauchen endlich echte Entlastung!

Am Belastungslimit auch in den Heimen

Neben den Spitälern sind auch die Mitarbeiter:innen in den oberösterreichischen Alten- und Pflegeheimen am Belastungslimit. „Sie leiden darunter, nicht genügend Zeit für die soziale und pflegende Betreuung der Heimbewohner:innen aufwenden zu können und denken oft an einen Berufswechsel. Eine erste Entlastung kann geschaffen werden, wenn auch hier durch den Personalschlüssel mehr Zeit für die persönliche Betreuung bleibt - angefangen von Aktivitäten mit den Bewohner:innen, Zeit für Gespräche zur emotionalen Stärkung bis hin zur Begleitung von versterbenden Heimbewohner:innen“, sagt der Landesvorsitzende der Gewerkschaft younion, Christian Jedinger.