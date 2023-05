Lobau-Wasser bleibt heiß umstritten

Um die Obere Lobau in naher Zukunft mit mehr Wasser zu versorgen, wird seit diesem Jänner an einer zweiten direkten Dotationsleitung gearbeitet. Unter der Raffineriestraße wird eine rund 85 Meter lange Rohrleitung verlegt, über die Wasser aus der Neuen Donau direkt in die Panozzalacke geleitet wird. Die Bauarbeiten dafür schreiten voran und dauern noch bis November 2023. Investiert werden rund sieben Millionen Euro.