1500 Liter pro Sekunde: Bald wird Lobau „geflutet“

Was passiert mit der Unteren Lobau?

Naturfotograf Kurt Kracher vom Lobau-Museum macht sich trotzdem große Sorgen. Am Ende der Oberen Lobau sperrt ein Holzdamm das Weiterrinnen der Wasserzufuhr in die Untere Lobau. Dort ist die Situation bereits dramatisch (siehe Bild). Er hofft jedoch, so wie die Stadt, dass sich hier der Wasserspiegel durch das Grundwasser reguliert. Die „Krone“ bleibt jedenfalls dran!