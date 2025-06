Neue Zuleitung als Hoffnungsschimmer für Lobau

Wann ist Wasser Trinkwasser?

Die Lösung für das Dilemma liegt aus Grieblers Sicht in einem differenzierten Blick – und der Bewertung von Wasser als Trinkwasser erst dann, wenn es nach seinem Weg durch die Lobau, entsprechend filtriert, bei Brunnen ankommt. Das und die Wasser-Einspeisung sind für den Experten aber auch nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Wie auch viele Naturschutzverbände fordert er die schon vor Jahren in Aussicht gestellte Wasseraufbereitungsanlage für die Trinkwassergewinnung in der Lobau. Sinkende Wasserspiegel, die fortschreitende Eintiefung der Donau und die Verlandung der Au machen die Investition für Griebler alternativlos – und dann seien eine lebendige Au und sauberes Trinkwasser auch kein Widerspruch mehr.