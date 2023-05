Gaspreise fallen, jetzt Energieanbieter wechseln!

Dennoch ist der Markt, so Urbantschitsch, „in Bewegung geraten“. Vor allem bei Neukundenverträgen gibt es wieder billigere Tarife – sowohl beim Gas als auch beim Strom, der ja an den Gaspreis gekoppelt ist: „Im Jänner oder Februar hat man im besten Fall einen neuen Stromvertrag bekommen um 28 Cent je Kilowattstunde. Jetzt ist bei neuen Tarifen schon ein Einser vorne – Strom wird also bereits um 18 bis 19 Cent angeboten!“