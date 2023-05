Vor 96 Jahren ausgeliehen: Buch zurück in Bücherei

Mit der Rückkehr des Buches „Eine Geschichte der Vereinigten Staaten“ von Benson Lossing hätte in der Bücherei in St. Helena wohl niemand mehr gerechnet. Die Leihfrist war am 21. Februar 1927 abgelaufen - nun hat das verschollene Werk seinen Weg wieder in die Bibliothek zurückgefunden. Es ist durch die vielen Jahrzehnte jedoch ordentlich in Mitleidenschaft gezogen worden und fällt bereits auseinander. Der Vorfall ist sehr mysteriös.