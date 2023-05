„Ich dachte nur, jetzt erschießt er mich gleich!“

„Mindestens 50 Millionen Schilling.“ So bezifferte die Polizei den Wert der Beute, die zwei Pistolenmänner am 6. Dezember 2000 im Juweliergeschäft Haasmann in der Salzburger Getreidegasse einsackten. Darunter: ein 90-Karat-Edelstein (siehe unten) aus dem Zarenschatz und ein 300.000-Schilling-Ring, den eine Kundin zur Reparatur gebracht hatte.