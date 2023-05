„Wir sind schon das teuerste Land in Westeuropa!“

Drohen bald für viele „Toastbrotwochen“?

Der Chef-Ökonom vom Momentum Institut, Oliver Picek, sieht auch den unteren Mittelstand in Gefahr. Die hätten „mittlerweile Angst, dass sie in die Armut abrutschen“. Er plädiert deswegen für Preisbremsen, Deckel und Steuersenkungen, denn sonst würden bald für breitere Gesellschaftsschichten „Toastbrotwochen“ gelten, in denen das Geld am Ende des Monats nicht mehr für ein warmes Abendessen reicht. Geld einbringen sollten die Abschöpfung von Übergewinnen und eine Erbschafts- und Reichensteuer.