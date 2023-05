Nach Obduktion: Leiche in Pkw war vermisster Sigi

Das Rätselraten über den Leichnam in einem Pkw im Inn dürfte geklärt sein. Wie die Polizei nun mitteilt, konnte die Obduktion am Mittwochvormittag Auskunft über die Identität des Mannes geben. Es handelt sich um den seit 23. Oktober 2021 vermissten Sigi O.. Der damals 79-Jährige war mit seinem hellblauen Audi TT nach einem Besuch einer Veranstaltung in Kirchbichl spurlos verschwunden. Der Polizei gab das Verschwinden des Mannes seither ein Rätsel auf. Der Fundort stimmte mit dem zuletzt bekannten Aufenthaltsort des Mannes überein.