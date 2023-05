Ein Markt für alle Genießer und Kulinarik-Fans

Die große „Streetfood Market Austria“-Tour macht dieser Tage wieder Halt in der Steiermark. Noch bis zum Sonntag warten ab heute, Donnerstag, beim Freizeitzentrum in Feldbach allerfeinste internationale Kulinarik und die neuesten Trends im „Straßenessen“. Streetfood ist schließlich beschleunigtes Slowfood mit frischer Qualität, direkt vor den Augen des Gastes zubereitet. Ein Trend, der seinen Ursprung in den Straßenmärkten Asiens hat und seinen Siegeszug über Amerika längst nach Europa vollzogen hat.