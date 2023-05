Jugendliche (13) schlug Hai in Flucht

Diesen Tag am Meer wird die 13-jährige Ella Reid ihr ganzes Leben lang wohl nicht vergessen: Die Schülerin genoss in der Nähe eines Stegs am Strand von Fort Pierce im US-Bundesstaat die Sonne und saß dabei im flachen Wasser. Doch jäh wurde sie aus den Tagträumen gerissen, und sie schrie auf vor Schmerz: Ein Hai hatte sie in die Hüfte gebissen!