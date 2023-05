Hochverrat? Wagner-Chef dementiert US-Bericht

Ukrainischer Vorstoß bei Bachmut

Russland hält nach ukrainischen Angaben an seinem Plan fest, die seit Monaten umkämpfte Stadt Bachmut zu erobern. Dazu würden neue Angriffstruppen in die Außenbezirke der Stadt geschickt, teilt die ukrainische Vize-Verteidigungsministerin Hanna Maliar auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mit. Der ukrainische Generaloberst Olexandr Syrskyj betonte dennoch: „Die vergangenen Tage haben gezeigt, dass wir auch unter solchen extrem schwierigen Bedingungen vorrücken und den Feind vernichten können.“ Damit sprach Syrskyj aktuelle Vorstöße seiner Soldaten an. Nach eigener Darstellung der Armee haben nämlich ukrainische Truppen Geländegewinne an der Front in Bachmut erzielt.