Willis Sonderverträge für Landesbehörde rätselhaft

Überstundenpauschale nicht angemessen

In dem fünfseitigen Schreiben heißt es klipp und klar, dass die Gewährung einer Überstundenpauschale „nicht in Betracht kommt“, da durch „die Leiterzulage neben der besonderen Verantwortung sämtliche Mehrleistungen in zeitlicher und mengenmäßiger Hinsicht abgegolten“ seien. Denselben Effekt habe die Gewährung einer Verwendungszulage.