Willis „Hinterzimmer-Vertrag“ kostet 7 Millionen €

An Dramatik kaum zu überbieten sind die politischen Entwicklungen in Innsbruck. Als Folge des desaströsen Kontrollamtsberichtes beschloss der Kontrollausschuss, genauer hinzusehen, wie der neue Vertrag mit der abgesetzten Personalamtsleiterin zustande gekommen ist - und was er beinhaltet. Zwei außertourliche Ausschuss-Sitzungen setzte Vorsitzender Gemeinderat Gerald Depaoli an.