Kontrollamtsbericht leitete das Polit-Beben ein

Erschreckende Details offenbarte am Donnerstag die Diskussion über den Kontrollamtsbericht im Innsbrucker Gemeinderat. Die Liste an Verfehlungen, intransparenten Vorgängen und Tricksereien ist so lang, dass die Debatte stundenlang andauerte. Mit stoischer Miene ließ Bürgermeister Georg Willi die Kritik über sich ergehen.