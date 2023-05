XXL-Urlaub, Vertragswirbel und nun 5 Jahre Karenz

Am 1. Juli will die nunmehrige Sachbearbeiterin in Karenz gehen – und zwar unentgeltlich für fünf Jahre. Der Knackpunkt: Sie hat ein Rückkehrrecht bei gleichem Gehalt! „Sehr bedauerlich, dass ihre Expertise verloren geht“, sagt Bürgermeister Willi. Er könne den Schritt absolut nachvollziehen.