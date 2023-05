USA droht Zahlungsausfall in wenigen Wochen

US-Finanzministerin: Würde „Weltwirtschaft stark schädigen“

Zuletzt hatte Finanzministerin Janet Yellen gewarnt, dass ein solcher Ausfall bereits am 1. Juni möglich sei. Zuletzt hatte Finanzministerin Janet Yellen gewarnt, dass ein solcher Ausfall bereits am 1. Juni möglich sei. Vor dem G7-Finanzministertreffen am Donnerstag in Japan sagte sie: „Die Vorstellung, dass unsere Schulden nicht bedient werden können, ist etwas, das die USA und die Weltwirtschaft so stark schädigen würde, dass ich denke, dass es von allen als undenkbar angesehen werden sollte.“