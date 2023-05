Was Führungskräfte heute können müssen

Emotionale Intelligenz im Fokus

Das von Linz aus agierende Unternehmen ist Personalberater und spezialisiert auf die die Vermittlung von Führungskräften. Digitalisierung, ständige Krisenherde, eine Flut an Herausforderungen - welche Manager suchen die heimischen Betriebe? „Emotionale Intelligenz rückt immer mehr in den Fokus“, betonen Hener und Herbert Fritsch-Richter, die gemeinsam EO in Österreich führen.