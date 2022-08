Jetzt sollen die Alten länger herhalten

„Wir schauen, dass wir in Verhandlungen kommen“

Die demografische Entwicklung, dass mehr Beschäftigte in Pension gehen als nachkommen, wird diese Lage nicht entschärfen. Derzeit ist Achleitners Vorstoß nur ein Vorschlag, er will aber nicht lockerlassen und auch den Bund in die Verantwortung nehmen: „Wir schauen, dass wir in Verhandlungen kommen.“