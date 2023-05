Katholische Kirche: Antrieb für Kunst und Kultur

Dom lockt Millionen Besucher in die Stadt

Errichtet unter Raitenaus Nachfolger, Fürsterzbischof Markus Sittikus von Hohenems, ist der Dom auch heute noch Zentrum der Landeshauptstadt. Und zieht jährlich zwischen 1,5 und 2 Millionen Besucher in die Erzdiözese. Während der Eintritt für Personen, die zum Beten in den Dom kommen, auch heute noch kostenfrei ist, müssen Touristen seit Herbst 2021 fünf Euro Eintritt bezahlen. Damit sollen die laufenden Kosten sowie die Instandhaltung des barocken Gebäudes finanziert werden. Doch aufgrund der Pandemiejahre, des Ukraine-Kriegs und der steigenden Inflation kann der Dom seine Ausgaben aktuell nicht decken. Trotz täglicher Domführungen, Spezialführungen zum Thema Mozart und Orgelkonzerten an Sonn- und Feiertagen. Seit der Barockzeit (1600-1750) bietet die ehemalige Fürsterzbischöfliche Stadt ihren Besuchern eine Vielzahl an künstlerischen und kulturellen Angeboten.