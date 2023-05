Wie die Kirche über Jahrhunderte ihre Macht verlor

Während Sittikus neben seinem geistlichen Einfluss auch weltliche Macht genoss, die vor allem Fürsterzbischof Leopold Anton Freiherr von Firmian missbrauchte (siehe unten), mussten die Erzbischöfe nach Hieronymus Graf von Colloredo (1732-1812) ihre weltliche Autorität ablegen. Die Trennung von Kirche und Staat - die sogenannte Säkularisierung - hatte auch Salzburg erreicht. Doch trotz des Bruchs hatte die Katholische Kirche weiterhin viel Einfluss auf Salzburg. Und das hat sie auch heute noch. „Vor allem am Land“, sagt Winkler. Der Theologe bezieht sich dabei auf das Brauchtum. An Feiertagen, die in katholischen Gegenden kirchlich geprägt sind, zieht es Gläubige und auch jene, die an anderen Tagen im Jahr die Kirche nicht besuchen, in die Gottesdienste.