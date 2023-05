„Kirche muss sich positiv verändern“

„Um die Glaubwürdigkeit wiederherzustellen, braucht es auch weiterhin ein Hinschauen auf das, was passiert ist. Ein Hinschauen auf die Missbrauchsfälle und deren Aufarbeitung. Das Thematisieren der Probleme und die Prozesse müssen dabei transparent behandelt werden“, sagt Lucia Greiner. Die Salzburgerin ist Leiterin des Seelsorgeamts der Erzdiözese. Gegründet als Antwort auf den Nationalsozialismus möchte das Seelsorgeamt der Erzdiözese Salzburg Menschen in ihrem Leben unterstützen. Neben Greiner hat auch Seelsorgerin Theresa ein offenes Ohr für Menschen. In ihrem Fall für Kinder und Jugendliche (siehe Interview unten).