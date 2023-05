„Das Schulfach Religion ist nicht out“

Für die insgesamt 780 katholischen Religionslehrer, die an knapp 500 Schulen in der Erzdiözese unterrichten, zeigt sich ein reges Interesse der Schüler an Gott, der Bibel und jeglichen Sinnfragen. „Vor allem an Volksschulen nehmen 99 Prozent der Schüler am katholischen Religionsunterricht teil. Es ist nach wie vor attraktiv und interessant“, so Konjecic. Abmeldungen gebe es erst in den höheren Schulstufen. Für das aktuelle Schuljahr meldeten sich 7,7 Prozent der Kinder und Jugendlichen vom Religionsunterricht ab.