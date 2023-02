Bauern schlagen Alarm: Heimischer Zucker in Gefahr

„Durch zunehmende Verbote von Pflanzenschutzmitteln in der landwirtschaftlichen Produktion werden Spezialkulturen wie die Zuckerrübe immer mehr verdrängt werden“, warnte die Rübenbauernvereinigung am Mittwoch in einer Aussendung. „Beweis dafür ist die Tatsache, dass im abgelaufenen Jahr die Zuckerimporte in die Europäische Union gestiegen sind. Diese Zuckermengen kamen hauptsächlich aus Übersee.“