Tiere auf der Suche nach einem Zuhause

Meerschweinchen Paco (0,5, männlich und kastriert) ist auf der Suche nach einem neuen Zuhause bei einem Partnertier. Wer ihn kennenlernen will, kann sich im Tierschutzheim Vorarlberg melden. Wohl fühlen sich Meerschweinchen nur in einem ausgestalteten, großzügigen Gehege mit genug Bewegungsfreiheit. So putzig die kleinen Nager auch aussehen, sie sind keine Kuscheltiere.