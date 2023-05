KI soll Google-Produkte „massiv verbessern“

Neues Sprachmodell vorgestellt

Google führte für die neuartigen KI-Funktionen ein neues Sprachmodell mit dem Namen PaLM 2 ein, um gegen GPT-4 von OpenAI anzutreten. PaLM 2 kann mehr als 100 Sprachen meistern und bringt Schreib-, Programmier- und Analyse-Fähigkeiten mit. Auf der Basis von PaLM 2 wird künftig auch Googles Chatbot Bard arbeiten. Der Textroboter von Google, der bisher nur in den USA und Großbritannien ausprobiert werden konnte, wird künftig in 180 Ländern in Englisch, Koreanisch und Japanisch verfügbar sein. In den Ländern der Europäischen Union wird Bard allerdings vorerst nicht erreichbar sein. Die Sprachunterstützung für Deutsch und 39 weitere Sprachen soll allerdings bald folgen.