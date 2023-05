Muslime-Studie in Schulen sorgt für Irritation

Frage an Schüler: „Mich stört der Anblick von behinderten Menschen“

Kritik gibt es auch an den Fragestellungen selbst. So finden sich zwischen Wissensfragen über den Islam auch unterschiedliche Formulierungen, die offensichtlich die Gesinnung der Schüler abklären sollen. Diese sollen auch entscheiden, wer in die Hölle kommt, und eine Einschätzung abgeben, ob Männer Schwächlinge seien, wenn sie keine Gewalt anwenden. „Mich stört der Anblick von behinderten Menschen“ lautet eine weitere Aussage, die bewertet werden soll. Eine weitere: „Wenn Frauen in der Öffentlichkeit Miniröcke oder freizügige Kleidung tragen, signalisieren sie sexuelle Bereitschaft.“