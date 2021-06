Islamkarte: „Debatte wird Muslimen eher helfen“

Bereits seit einigen Tagen sorgt die sogenannte Islamkarte für Debatten: Darin wurden muslimische Einrichtungen in Österreich mit ihren jeweiligen Adressen und Telefonnummern aufgelistet. Nun steht die Frage im Raum: Ist das noch Transparenz oder bereits eine Stigmatisierung von Musliminnen und Muslimen? Darüber diskutieren am Mittwoch Katia Wagners hochkarätige Gäste im krone.tv-Talk #brennpunkt: Ednan Aslan, der Professor für Islamische Religionspädagogik an der Uni Wien und Mitinitiator der Islamlandkarte; die Integrationssprecherin der SPÖ Nurten Yilmaz; der Integrationssprecher der FPÖ Maximilian Krauss und Hagar Abouwarda von der Muslimischen Jugend Österreich.