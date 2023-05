Im Liebesglück! Ski-Star verlobt sich in Thailand

Glückwunsch von ÖSV-Star

„Schon 12 Jahre gehen wir gemeinsam durchs Leben. Soo viele schöne Momente haben wir zusammen erlebt und auch schwierige Hürden gemeistert. Ich freue mich auf alles wunderbares, was noch kommt. Geteiltes Glück, ist doppeltes Glück. Danke für alles, mein Verlobter.“ Nach einer eher enttäuschenden Weltcup-Saison läuft es für Nufer privat also umso schöner - was auch die Konkurrenz freut. Ilka Stuhec und ÖSV-Star Tamara Tippler etwa gratulierten der 31-Jährigen in den Kommentaren, etliche Fans taten es ihnen gleich.