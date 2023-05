Ungarn zieht sich als EM-Ausrichter zurück

Ungarn hat die Gastgeber-Rolle für die Eiskunstlauf-Europameisterschaften 2024 abgegeben. Diese hätten vom 22. bis 28. Jänner 2024 in Budapest stattfinden sollen. Der Grund für den Rückzug ist die Sorge vor weiter steigenden Energiekosten im Zuge des Krieges in der Ukraine. Der Weltverband ISU bestätigte in einer Mitteilung, dass ab sofort wieder Bewerbungen möglich sind.