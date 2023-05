Schwerkriminelle entkommen unbemerkt aus Gefängnis

Wie sich inzwischen - nach Sichtung von Überwachungsmaterial - herausstellte, hatten der 24-jährige Nasir Grant und der 18-jährige Ameen Hurst am Sonntag um halb neun Uhr abends ein Loch in den Zaun geschnitten und waren geflohen. Erst am Montagnachmittag, ganze 18 Stunden später, fiel den Wärtern auf, dass die beiden fehlten.