Rauswurf als Handhabe gegen aggressive Kinder

Sozialarbeit statt Suspendierung

Die Landesregierung winkte am Montag den entsprechenden Gesetzesentwurf durch, am Donnerstag kommt er in den Landtag. Dort wird die SPÖ ihre Ablehnung in Form eines Dringlichkeitsantrags untermauern: Anstatt aggressive Kinder zu suspendieren, solle das Land Sozialarbeit (wie in der Schule) bereits in der Elementarbildung implementieren, so die Forderung.