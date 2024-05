Trio flüchtete nach Verkehrsunfall in Wald

Um einer Polizeikontrolle zu entgehen, drückte ein 19-Jähriger aus Traun in Oberösterreich aufs Gas. In einem Baustellenbereich auf der A9 knallte er zweimal gegen die Betonleitwand, fuhr dennoch weiter. Am Ende flüchteten der Lenker und seine beiden Freunde (19, 20) in einen Wald – geschnappt wurden sie trotzdem.