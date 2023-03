„Kinder rauszuwerfen, ist ein falscher Schritt“

Die Möglichkeit, kleine Kinder zu suspendieren, wird - wie berichtet - im neuen oö. Kinderbetreuungsgesetz, das noch bis 14. April in Begutachtung ist, vorgesehen. In anderen Bundesländern gibt es das schon. Während LH-Vize Christine Haberlander (ÖVP) dem dementsprechenden Wunsch von Trägern und Mitarbeitern von Kinderbetreuungseinrichtungen nachkommen möchte, hält Landesrat Michael Lindner (SPÖ) wenig davon. „Die Intention, durch diese Maßnahme die Kindergartenpädagogen und -pädagoginnen zu entlasten, ist verständlich. Eine Entlastung ist auch dringend notwendig. Nur setzt diese Lösung an der falschen Stelle an“, meint er.