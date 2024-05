Raser wird mit 120 km/h im Ortsgebiet erwischt

Raser-Wahnsinn in Linz. Ein 19-Jähriger hatte es auf der Leonfeldner Straße in Urfahr besonders eilig, überholte einen anderen Autofahrer – mit 120 km/. Sein Pech: Genau an der Stelle machte die Polizei gerade Lasermessungen. Seinen Führerschein ist er los. Das Auto wurde aber nicht eingezogen.